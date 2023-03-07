Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Найперше це торкнеться Бахмуту
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Кабінету міністрів України
Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Наразі під відповідні критерії примусової евакуації підпадає тільки Бахмут.
Відтепер підставою для проведення обовʼязкової евакуації є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обовʼязкової евакуації населення.
Обовʼязкову евакуацію дітей здійснюватимуть за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.
«Обовʼязок держави — оберігати життя і здоровʼя дитини. Ухвалене сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі неспроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава», — прокоментувала рішення глава Мінреінтеграції Ірина Верещук.
- Низка громадських організацій із захисту прав дітей звернулися до керівництва України із закликом не розлучати дітей із зон бойових дій з їхніми сімʼями, а створювати умови для евакуації всієї родини, бо саме сімʼя є найкращим середовищем для дітей, а примусове розлучення з рідними — це серйозний стрес.