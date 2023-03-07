«Розцінимо як оголошення війни». Північна Корея застерегла США від збиття її ракет під час випробувань
- Автор:
- Анна Холоднова
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KCNA
Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чен попередила США, що Пхеньян розцінить спробу збиття північнокорейських ракет як оголошення війни.
Про це пише Reuters.
Вона також натякнула, що Північна Корея може запустити більше ракет над Тихим океаном. Сполучені Штати та їхні союзники ніколи не збивали балістичні ракети Північної Кореї, які заборонені Радою Безпеки ООН.
За словами аналітиків, якщо КНДР здійснить погрозу і перетворить Тихий океан на полігон для ракетних випробувань, це дозволить тоталітарній державі досягти технічного прогресу.
Наступного тижня США та Південна Корея розпочнуть масштабні військові навчання «Щит свободи», які триватимуть понад 10 днів. У відповідь на ядерну та ракетну загрози Північної Кореї Сполучені Штати розгорнули бомбардувальник B-52. Він співпрацюватиме з південнокорейськими винищувачами.
- У жовтні 2022 року керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) попередив про імовірні ядерні випробування Північної Кореї. За словами Рафаеля Гроссі, такі випробування продемонструють, що ядерна програма КНДР просувається «повним ходом».
- Дослідники стверджують, що десятки тисяч людей у Північній Кореї, а також жителі Південної Кореї, Японії та Китаю можуть зазнати впливу радіоактивних речовин, які поширюються через ґрунтові води. Усе через підземні ядерні випробування, які проводить КНДР.