Атака на аеродром у Мачулищах: Лукашенко заявив про затримання «українського терориста»

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання «терориста українських спецслужб і його поплічників», які нібито причетні до спроби диверсії на аеродромі «Мачулищі» проти російського радіолокаційного літака А-50.

Про це він заявив під час вручення нагород, цитує Білоруське телеграфне агентство.

За словами Лукашенка, початок операції поклали «вісім місяців чи пів року тому в Києві».

«Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Білорусі. Був підготовлений терорист. Він росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України в 2014 році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів», — розповів Лукашенко і визнав, що А-50 відправили на ремонт в росію.

Також Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали понад 20 «спільників», які причетні до диверсії.

Після цього радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter: «Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами».