«Ми знайдемо вбивць». Президент відреагував на розстріл українського полоненого
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок, 6 березня, прокоментував вбивство українського військовополоненого.
«Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: «Слава Україні!» Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: «Герою слава! Героям слава! Україні слава!» І ми знайдемо вбивць», — наголосив глава держави.
Він додав, що в нашій країні завжди лунатиме гасло «Слава Україні», і мільйони завжди відповідатимуть: «Героям слава!»
- 6 березня в мережі поширили відео вбивства українського військовополоненого. На відеозаписі видно, як чоловік у формі української армії говорить «Слава Україні!», після чого його одразу розстрілюють. На це вже відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він назвав це порушенням Женевських конвенцій, а також «виявленням ницості та підлості». Омбудсмен зазначив, що вже надіслав відео міжнародним партнерам і колегам-омбудсменам із різних країн світу — як підтвердження чергового воєнного злочину росії.
- Служба безпеки України почала розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни. За це загрожує від 10 років тюрми до довічного увʼязнення. Розслідування відбуватиметься під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.