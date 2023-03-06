Новини

Повний список номінантів на премію «Оскар». Переможців оголосять 12 березня

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Церемонія нагородження премії «Оскар» відбудеться в неділю, 12 березня, у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим 95-ї церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел.

Найбільше номінацій отримала картина «Все завжди і одразу» від режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта — 11. Фільми «На західному фронті без змін» і «Банші Інішеріна» отримали по девʼять номінацій кожний. Вісім номінацій у картини «Елвіс» і сім номінацій у «Фабельманів».

У січні американська кіноакадемія оголосила список номінантів на «Оскар», серед яких є й український фільм «Будинок зі скалок». Він вийде в широкий український прокат 9 березня.

Найкращий фільм

Найкращий актор

Найкраща акторка

Найкращий режисер

Найкращий актор другого плану

Найкраща акторка другого плану

Найкращий анімаційний фільм

Найкращий документальний фільм

Найкращий міжнародний фільм

Найкращий адаптований сценарій

Найкращий оригінальний сценарій

Найкраща операторська робота

Найкращий монтаж

Найкраща оригінальна музика

Найкраща оригінальна пісня

Applause, «Тепер разом» / Tell It like a Woman;

Hold My Hand, «Найкращий стрілець: Меверік» / Top Gun: Maverick;

Lift Me Up, «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» / Black Panther: Wakanda Forever;

Naatu Naatu, RRR;

This Is A Life, Все одразу і водночас / Everything Everywhere All at Once;

Найкраща робота художника-постановника

Накращі костюми

Найкращий грим та зачіски

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Найкращий документальний короткометражний фільм

Найкраща анімована короткометражка

Найкращий звук

Найкращі візуальні ефекти