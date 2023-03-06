Суд арештував активи Медведчука та Козака, які вони записали на львівську пенсіонерку

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Марієнко Андрій / УНІАН

Личаківський районний суд Львова арештував активи кількох київських компаній, власницею яких була львівська пенсіонерка Ольга Куць. Цей бізнес міг належати колишнім нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Про це пише Bihus.info з посиланням на дані з реєстрів та тексти судових ухвал.

Суд арештував частки в компаніях «Істбуд» та «Таун Ленд Компані». Сама Куць володіла в них часткою 55%. Перша компанія є власницею майже гектара землі на бульварі Дружби Народів у Києві. Ділянка, окрім того, що розташована в центрі міста поблизу зручної транспортної розвʼязки, вже також має комерційно вигідне цільове призначення — для спорудження готельно-офісної будівлі. Орієнтовна ринкова вартість ділянки близько 160 мільйонів гривень.

Водночас «Таун Ленд Компані» є замовницею будівництва житлового комплексу «Поетика». Оскільки роботи ще не завершені, поки що компанія значиться власницею низки об’єктів незавершеного будівництва. Загальна вартість арештованого майна сягає близько пʼяти мільярдів гривень.