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У Білорусі лідерку опозиції Світлану Тихановську засудили до 15 років вʼязниці

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Страна Для Жизни

Мінський міський суд заочно засудив до 15 років увʼязнення лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Про це повідомляє місцеве видання БелТА.

Іншому опозиціонеру Павлу Латушку присудили 18 років колонії. Їх визнали винними:

Ідеться про протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 2020 року. Тихановська й Латушко зараз переховуються від влади Білорусі в Литві.