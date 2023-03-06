У Білорусі лідерку опозиції Світлану Тихановську засудили до 15 років вʼязниці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Страна Для Жизни
Мінський міський суд заочно засудив до 15 років увʼязнення лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.
Про це повідомляє місцеве видання БелТА.
Іншому опозиціонеру Павлу Латушку присудили 18 років колонії. Їх визнали винними:
- у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом;
- створенні екстремістського формування та у керівництві таким формуванням;
- публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі;
- умисних діях, спрямованих на пробудження іншої соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою іншої соціальної належності.
Ідеться про протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 2020 року. Тихановська й Латушко зараз переховуються від влади Білорусі в Литві.
- У 2019 році чоловік Тихановської Сергій хотів балотуватися в президенти, але його затримали і заарештували. З весни 2020 року Тихановський сидить у вʼязниці, а замість нього у президенти Білорусі балотувалася дружина Світлана, яка після виборів переїхала до Литви і стала обличчям та лідером білоруської опозиції.
- 3 березня 2023 року в Білорусі суд постановив увʼязнити на 10 років колонії лауреата Нобелівської премії миру, голову правозахисного центру «Вясна» Алеся Беляцького.