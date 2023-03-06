ЄС поки не має доказів, що Китай планує передати зброю росії

Новини

European Parliament / Flickr

Європейський Союз поки що не бачить доказів того, що Китай планує постачати зброю росії для війни в Україні.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише «Радіо Свобода».

Відповідаючі на питання про санкції проти Китаю у разі постачання зброї рф, фон дер Ляєн сказала що це «гіпотетичне питання, на яке можна відповісти, лише якщо воно стане реальністю і фактом».

За словами канцлера Німеччини, китайський уряд запевнив, що не озброюватиме росію.

«Ми всі згодні з тим, що не повинно бути ніяких поставок зброї, і китайський уряд заявив, що не буде цього робити. Це те, чого ми вимагаємо, і ми за цим стежимо», — сказав він.

Напередодні в інтервʼю CNN Шольц пообіцяв Китаю наслідки, якщо Пекін надішле зброю росії. Про які саме наслідки йдеться, він не уточнив.