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Конкурсна комісія запропонувала трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Ось вони

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Facebook / НАБУ

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам і мають необхідний для цієї посади досвід.

Ними стали:

Фінальний етап співбесід передбачав співбесіди на доброчесність і на професійну компетентність. Надалі майбутнього очільника Бюро має обрати Кабінет міністрів.