Німецький концерн Rheinmetall веде переговори про танковий завод в Україні. Рішення ухвалять у найближчі місяці

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Німецький збройовий концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

Про це генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив в інтервʼю газеті Rheinische Post.

«Приблизно за €200 мільйонів в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 [танків] Panther на рік. Переговори з українським урядом багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийнято в найближчі два місяці», — зазначив Паппергер.

Також, за словами гендиректора концерну, для перемоги у війні Україні необхідно від 600 до 800 танків. Для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку.