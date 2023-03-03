США надали України пакет військової допомоги на $400 мільйонів

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Win McNamee / Staff

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 мільйонів.

У Пентагооні зазначили, що цей пакет містить:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

додаткові артилерійські снаряди калібру 105 мм;

додаткові боєприпаси калібру 25 мм;

бронетранспортерні мости;

підривні боєприпаси та спорядження;

діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини та інше польове обладнання.