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США надали України пакет військової допомоги на $400 мільйонів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Win McNamee / Staff

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 мільйонів.

У Пентагооні зазначили, що цей пакет містить: