Китайський супутник TJS-3 стежив за військовими обʼєктами США на геостаціонарній орбіті
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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ESA
Китайський супутник TJS-3 стежив за космічними кораблями інших країн на геостаціонарній орбіті.
Про це пише Space.
Цей апарат запустили у 2018 році. Згодом біля нього запрацював ще один супутник, можливо, щоб допомогти перевірити можливості TJS-3.
Орбітальні дані свідчать, що протягом останніх місяців TJS-3 наближався до американських супутників, зокрема до військових обʼєктів USA 233 і USA 298, якими керують Космічні сили США. Зокрема, 31 жовтня 2022 року TJS-3 наблизився на 6,2 км до USA 233.
Супутники на геостаціонарній орбіті працюють на висоті 35 786 кілометрів, їхня швидкість відповідає швидкості обертання нашої планети, тому із Землі вони здаються нерухомими.
- 28 лютого помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк заявив, що китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям «ПВК Вагнера».