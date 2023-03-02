У Києві перейменували ще три вулиці та провулок

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У Києві перейменували ще чотири міських обʼєкти, назви яких повʼязані з російською федерацією та радянським минулим.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Вулиця Генерала Тупікова у Соломʼянському районі стала вулицею Андрія Мельника.

Вулиця Тургенєвська в Шевченківському районі стала вулицею Олександра Кониського, а провулок Герцена відтепер має назву провулок Бабин Яр.

Вулиця Алябєва в Оболонському районі отримала імʼя Гулаків-Артемовських.

За відповідне рішення проголосувала більшість депутатів Київської міської ради.

У столиці вже перейменували понад 270 міських обʼєктів. Зокрема, Київська міська рада перейменувала бульвар Дружби народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського. Проспекту Перемоги повернули історичну назву — проспект Берестейський, а площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою.