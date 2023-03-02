У Києві перейменували ще три вулиці та провулок
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
У Києві перейменували ще чотири міських обʼєкти, назви яких повʼязані з російською федерацією та радянським минулим.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
- Вулиця Генерала Тупікова у Соломʼянському районі стала вулицею Андрія Мельника.
- Вулиця Тургенєвська в Шевченківському районі стала вулицею Олександра Кониського, а провулок Герцена відтепер має назву провулок Бабин Яр.
- Вулиця Алябєва в Оболонському районі отримала імʼя Гулаків-Артемовських.
За відповідне рішення проголосувала більшість депутатів Київської міської ради.
У столиці вже перейменували понад 270 міських обʼєктів. Зокрема, Київська міська рада перейменувала бульвар Дружби народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського. Проспекту Перемоги повернули історичну назву — проспект Берестейський, а площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою.