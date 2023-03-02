TikTok запровадив щоденні ліміти використання для неповнолітніх
- Автор:
- Анна Холоднова
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Pixabay
Найближчими тижнями у кожного облікового запису користувача соцмережі TikTok віком до 18 років зʼявиться 60-хвилинний щоденний ліміт використання. Функція діятиме за замовчуванням.
Про це пише Associated Press.
Від 2021 року в Китаї, де раніше базувалася материнська компанія TikTok ByteDance, діє правило, що дозволяє неповнолітнім грати в онлайн-ігри лише одну годину на день і лише по пʼятницях, вихідних і державних святах. Так влада КНР намагається приборкати інтернет-залежність.
За словами представників TikTok, 60-хвилинний ліміт використання для неповнолітніх встановили за допомогою наукових досліджень Digital Wellness Lab у Бостонській дитячій лікарні.
Коли щоденний ліміт закінчиться, соцмережа запропонує користувачу ввести пароль і прийняти «активне рішення» продовжувати перегляд.
Для облікових записів, які належать дітям молодше 13 років, пароль мають встановити батьки або опікуни — це дозволить додати до 60-хвилинного ліміту ще пів години.
Платформа TikTok також запустить нагадування про сон. Час можна встановити самостійно. Коли настане час спати, спливаюче вікно нагадає користувачеві, що треба вийти з застосунку.
- У лютому 2022 року розробники TikTok почали тестувати функцію батьківського контролю й обмеження доступу до контенту за віком. TikTok вирішив посилити контроль за контентом на тлі ретельної перевірки з боку влади США після критики Instagram за шкоду для психічного здоровʼя підлітків.
- У листопаді 2022 року TikTok підвищив мінімальний вік для прямих трансляцій з 16 до 18 років. Розслідувачі BBC виявили, що діти виходять у прямий ефір із сирійських таборів для біженців і просять пожертви. Деякі з них отримують до $1 000 на годину, але коли вони знімають готівку, TikTok забирає до 70% коштів.