TikTok запровадив щоденні ліміти використання для неповнолітніх

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Найближчими тижнями у кожного облікового запису користувача соцмережі TikTok віком до 18 років зʼявиться 60-хвилинний щоденний ліміт використання. Функція діятиме за замовчуванням.

Про це пише Associated Press.

Від 2021 року в Китаї, де раніше базувалася материнська компанія TikTok ByteDance, діє правило, що дозволяє неповнолітнім грати в онлайн-ігри лише одну годину на день і лише по пʼятницях, вихідних і державних святах. Так влада КНР намагається приборкати інтернет-залежність.

За словами представників TikTok, 60-хвилинний ліміт використання для неповнолітніх встановили за допомогою наукових досліджень Digital Wellness Lab у Бостонській дитячій лікарні.

Коли щоденний ліміт закінчиться, соцмережа запропонує користувачу ввести пароль і прийняти «активне рішення» продовжувати перегляд.

Для облікових записів, які належать дітям молодше 13 років, пароль мають встановити батьки або опікуни — це дозволить додати до 60-хвилинного ліміту ще пів години.

Платформа TikTok також запустить нагадування про сон. Час можна встановити самостійно. Коли настане час спати, спливаюче вікно нагадає користувачеві, що треба вийти з застосунку.