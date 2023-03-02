Масовані ракетні удари росії можуть залишитися в минулому. Ворог змінює тактику

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Reuters / «Бабель»

Масовані ракетні атаки росії можуть залишитися в минулому, але ворог шукає нову тактику ударів.

Про це заявила керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

«Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог перебуває на етапі пошуку нової тактики, яка більше націлена на ППО і результативні удари, оскільки ракет у росії вже набагато менше», — сказала вона.

За словами Гуменюк, ворог «починає розподіляти в часі ракетні удари — інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії дронів Shahed».