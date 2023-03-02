Премʼєр-міністр Молдови вважає, що росія не має ресурсів для вторгнення в його країну

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Flickr / Konstantin T

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що у росії немає ресурсів для вторгнення в його країну. Наразі ситуація в Молдові перебуває під контролем.

Про це пише NewsMaker.

Речан зазначив, що в невизнаному Придністровʼї теж зацікавлені у збереженні миру.

«Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що росія не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією у Придністровʼї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну — багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів», — пояснив Речан.

На його думку, усе це нагнітання в інформаційному полі є частиною інформаційної війни росії.

Також прем’єр запевнив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.