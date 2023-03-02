Україна найближчим часом може відновити експорт електрики — після покращення ситуації в Одеській області

Новини

Matthew Henry / Unsplash

Україна зможе відновити експорт електроенергії після покращення ситуації з електропостачанням в Одеській області.

Про це повідомив журналістам член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко, цитує Укрінформ.

«Питання експорту розглядається, мало того, я думаю, що воно буде прийнято. Тут річ не в тому, коли він розпочнеться, а які будуть передумови. Уряд і премʼєр-міністр вважають, що в першу чергу має бути забезпечений внутрішній споживач безперебійною електроенергією. Тоді можна піднімати питання експорту. Найближчим часом ми очікуємо розвʼязання найбільш гострої на сьогодні проблеми — Одеського регіону. Я думаю, це розблокує питання відновлення експорту», — сказав Бойко.

За період з липня по 10 жовтня експорт приніс Україні майже 6 мільярдів гривень тільки за право використовувати транскордонний перетин. Попри це зараз акцент все одно має бути зміщений у бік внутрішнього споживача.

На початку лютого в Одеській області сталась масштабна аварія на підстанції, яка заживлює місто, — з ладу вийшло обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян. Через це в місті та кількох прилеглих до Одеси районах час від часу діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі.