FT: Захід тисне на ОАЕ з вимогою припинити експорт критичних товарів до росії в обхід санкцій

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Західні союзники тиснуть на Обʼєднані Арабські Емірати, щоб припинити експорт критично важливих товарів до росії. Вони хочуть позбавити російську армію необхідних компонентів для війни проти України.

Про це пише Financial Times.

Офіційні особи зі США, ЄС і Великої Британії в останні тижні відвідали ОАЕ, щоб розʼяснити широкий спектр їхніх торгових обмежень і натиснути на офіційних осіб через підозри в порушенні санкцій.

Уряд США стурбований тим, що ОАЕ стають центром доставки товарів, таких як електроніка, які в росії можуть переробляти під військові потреби. Особливе занепокоєння викликає так званий реекспорт, коли товари прямують через ОАЕ в обхід обмежень.

Голова американського офісу з координації санкцій Джеймс ОʼБраєн разом із посланцем ЄС із санкцій Девідом ОʼСалліваном та директором британського управління із санкцій відвідали ОАЕ минулого місяця, щоб відстоювати свої позиції.

«Наше головне прохання полягає в тому, щоб вони припинили реекспорт, визнали, що він проблематичний», — сказав західний чиновник, додавши, що «розмови тривають».

За даними російської митниці, які проаналізував фонд «Вільна росія», експорт електронних компонентів з ОАЕ до росії минулого року зріс у понад сім разів і досяг $283 мільйонів. У 2022 році ОАЕ експортували до росії в 15 разів більше мікрочипів, ніж роком раніше, при цьому обсяг торгівлі цією продукцією зріс до $24,3 мільйона.