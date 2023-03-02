Букінгемський палац попросив принца Гаррі та Меган Маркл виїхати з британської резиденції

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Yui Mok - PA Images / Contributor / Getty Images

Герцога та герцогиню Сассекських, принца Гаррі та Меган Маркл попросили звільнити їхню британську резиденцію Frogmore Cottage.

Про це повідомляє BBC.

Букінгемський палац нібито наказав їм залишити територію в січні, через кілька днів після того, як Гаррі опублікував свої мемуари «Запасний». Маєток вже запропонували герцогу Йоркському, принцу Ендрю, який зараз мешкає в сусідньому королівському будиночку із 31 спальнею у Великому Віндзорському парку у графстві Беркшир.

Frogmore Cottage — це будинок із 10 спальнями на території Віндзорського замку. Це був весільний подарунок принцу Гаррі та Меган Маркл від покійної королеви. У цій резиденції вони проживали, коли перебували у Британії. У 2018—2019 роках подружжя відремонтувало резиденцію за понад $2 мільйона.

Frogmore Cottage. Getty Images / «Бабель»

Зараз герцог і герцогиня Сассекські живуть у Каліфорнії зі своїми дітьми Арчі та Лілібет.

BBC пише, що Frogmore Cottage має багату та різноманітну історію. Королева Шарлотта, дружина короля Георга III, побудувала його в 1792 році, щоб вона та її дочки могли втекти від двору. Тоді серед багатих було модно будувати великі будинки, замасковані під сільські котеджі. Тут також жили родичі царя Миколи II після втечі до Британії — після вбивства інших членів сімʼї більшовиками в 1918 році.