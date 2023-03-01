ЗСУ опублікували зарплати військових на 2023 рік
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
У Збройних силах України оприлюднили розміри зарплат військовослужбовців у 2023 році.
Пресслужба Командування Сухопутних військ опублікувала інфографіки з диференційованими зарплатами за 2022 (для порівняння) і 2023 рік.
У першому графіку показаний загалом рівень грошового забезпечення військових без додаткових винагород за бойові завдання, а в другому графіку показані зарплати виключно Сухопутних військ з урахуванням надбавок за бойові і спеціальні завдання.
- Від початку російського вторгнення в Україну для всіх військових ввели додаткові виплати до зарплати в розмірі 30 тисяч гривень. Для тих, хто безпосередньо воює на фронті, це 100 тисяч гривень. У січні 2023 року Міністерство оборони оголосило, що змінює розмір додаткових виплат українським військовим — вони залежатимуть від конкретного місця перебування та виконання бойових завдань.