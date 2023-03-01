Bloomberg: Росія постачає в Китай паливо для реактора, який може виготовляти необхідний для ядерної зброї плутоній

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Alex Twose / Flickr

Росія постачає Китаю великі обсяги ядерного палива для реактора на швидких нейтронах, що розташований на острові Чанбяо. Він може виготовляти плутоній, необхідний для розробки ядерних боєголовок.

Про це пише Bloomberg.

Американська розвідка активно стежить за ядерною установкою Китаю на цьому острові. Там вважають, що якщо цього року реактор запрацює, то Китай зможе протягом 12 років учетверо збільшити свої запаси ядерної зброї. Це дозволить Пекіну зрівнятися за ядерним потенціалом зі США та росією.

Експерти ООН зазначають, що не обовʼязково йдеться саме про розробку ядерної зброї. Але Китай перестав повідомляти про запаси плутонію для цивільних та інших потреб, що стало поганим знаком.

Після публікації доповіді Конгресу за 2021 рік чиновники Міністерства оборони США неодноразово висловлювали занепокоєння щодо ядерних амбіцій Китаю. За оцінками військових планувальників, реактор може відіграти вирішальну роль у збільшенні запасів боєголовок Китаю з нинішніх 400 одиниць до 1 500 у 2035 році.