Китайська супутникова компанія надавала знімки російській «ПВК Вагнера»

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Reuters

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк заявив, що китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським найманцям «ПВК Вагнера».

Про це він сказав під час слухань в американському Конгресі, пише Sky News.

Компанія Spacety, яка базується в Пекіні та має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах. У лютому 2023 року Міністерство торгівлі США додало її до чорного списку.

Раніше у Spacety заявляли, що дотримуються міжнародних санкцій проти росії та не підтримують звʼязків з рф.