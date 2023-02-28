Пентагон: США та їхні союзники навчили понад 4 тисячі українських військових. Тренування на системі Patriot добігає кінця
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Міністерстві оборони США заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники вже натренували понад чотири тисячі українських військових.
Про це пише CNN.
Директор з операцій Обʼєднаного комітету начальників штабів, генерал Дуглас Сімс II повідомив, що від січня цього року американські військові навчили понад тисячу українців.
Він додав, що тренування українських бійців на зенітно-ракетному комплексі Patriot у Форт-Стілл, штат Оклахома завершиться незабаром. Це перший випадок, коли Пентагон розповів про терміни підготовки військових на цьому виді зброї.
«Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої в Україні батареї Patriot. Ми впевнені, що українці використовуватимуть Patriot з тим самим досвідом, який вони демонструють щодня зі своїми нинішніми можливостями ППО», — сказав Сімс.
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