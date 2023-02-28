Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з росією
- Автор:
- Анна Холоднова
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Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos
У Фінляндії почали будувати паркан на кордоні з росією. Спочатку зведуть трикілометрову тестову ділянку в районі прикордонного пункту Іматра. Там уже зрубали дерева.
Про це пише Yle.
Роботи мають завершити до кінця червня. Поруч із парканом також збудують нову дорогу для прикордонних патрулів і ремонтників. Огорожа також проходитиме через приватні ділянки, тож фінська влада домовлятиметься про це із землевласниками.
У найближчі кілька років планують збудувати близько 200 кілометрів огорожі. Вона має ускладнити незаконний перетин кордону.
- Після початку повномасштабної війни росії в Україні Фінляндія збільшила ресурси органів безпеки, особливо сил оборони та прикордонної охорони. Також країна збільшила обсяги підготовки прикордонників.
- Улітку 2022 року у Фінляндії змінили Закон про прикордонну службу, зокрема дозволили будувати стаціонарні загородження. Прикордонна служба обстежила точки, де паркан був би корисним.
- Від 21 вересня на кордон Фінляндії та росії приїхали багато росіян, які втікали від оголошеної путіним часткової мобілізації. На кордоні їх ретельно перевіряють і зʼясовують умови вʼїзду до країни.
- 27 вересня прикордонна служба Фінляндії рекомендувала побудувати паркан на кордоні з росією.