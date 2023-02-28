Росія суттєво збільшила корабельне угруповання в морі. Загальний залп «Калібрів» становить 32 ракети

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Росія суттєво збільшила корабельне угруповання в Чорному морі. Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Попри помірний шторм, у Чорному морі перебувають уже 17 кораблів ворога, серед яких пʼять ракетоносіїв, зокрема два підводних. Загальний залп «Калібрів» може сягати 32 ракет.

Окупанти не припиняють повітряну розвідку, а отже не виключені ракетні удари, як масовані, так і точкові, повідомили в командуванні.

У командуванні також нагадали про неприпустимість повідомлень про переміщення і роботу наших підрозділів, в тому числі і ППО під час ворожих атак.

«Не поширюйте у відкритому доступі інформацію про влучання. А про осіб, які орієнтують ворога, інформуйте компетентні органи», — закликали у пресслужбі.