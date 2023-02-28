Власник каналу Fox News Руперт Мердок визнав, що ведучі підтримували наратив Трампа про «вкрадені вибори»

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Американський медімагнат, власник телеканалу Fox News Руперт Мердок визнав, що ведучі підримували необґрунтовану версію про те, що президентські вибори 2020 року «були вкрадені» — це наративи Дональда Трампа, які стали однією з основних причин масових заворушень біля Капітолія в січні 2021 року.

Про це Руперт Мердок заявив під час свідчень за позовом Dominion Voting Systems проти телеканалу на $1,6 мільярда, цитує The Washington Post.

На запитання, чи підтримувала ведуча Fox News Джанін Пірро ці заяви, Мердок відповів: «Я так думаю». За словами Мердока, колишній ведучий Лу Доббс робив це багато разів, а ведучий у прайм-тайм Шон Хенніті робив це «трохи».

Мердок заперечував, що сама компанія Fox просувала ці погляди. Він заявив, що мережа «просто розглядала це як новину про те, що кажуть президент та його адвокати».

У своїх власних документах телекомпанія Fox News стверджувала, що ніколи не підтверджувала заяви про фальсифікацію виборів і що її ведучі на той час не знали, що ці твердження не відповідають дійсності.

The Washington Post пише, що документи доводять, що Мердок брав безпосередню участь в управлінні програмами телеканалу протягом хаотичних тижнів після дня виборів. Він намагався подати проблему фальсифікацій на виборах таким чином, щоб не розсердити глядачів і тодішнього президента Трампа.

Також у рамках слухань стало відомо, що Мердок надав зятю Трампа та старшому раднику Джареду Кушнеру конфіденційну інформацію про передвиборчу рекламу Джо Байдена і про стратегію дебатів.