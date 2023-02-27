Повітряні сили ЗСУ: Пошкодження російського літака А-50 не вплине на можливість атакувати Україну

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armyinform.com.ua / «Бабель»

Імовірні вибухи на військовому аеродромі «Мачулищі» під Мінськом та пошкодження російського літака А-50 не вплине на можливість росіян атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, таких літаків у росіян є близько девʼяти, а модернізованих — половина від цієї кількості.

«Безумовно, для України це гарна новина [підрив літака], що тут говорити. Цей літак постійно в повітрі, проводить радіолокаційну розвідку, сканує територію, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації», — зазначив Ігнат.

Речника також запитали, чи варто довіряти подібним повідомленням про знищення літака, оскільки офіційних підтверджень не було.

«Я довіряю. У мене є свої джерела інформації, але я не можу вам їх сказати», — пояснив він.