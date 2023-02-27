Посол: Ізраїль допоможе Україні встановити систему оповіщення про повітряну небезпеку протягом чотирьох місяців

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Посол України в Ізраїлю Євген Корнійчук розповів, що ізраїльську систему оповіщення про повітряну небезпеку можуть встановити протягом чотирьох місяців. Хоча Україна веде перемовини про це останні півроку.

Про це він розповів в інтервʼю The Times of Israel.

За його словами, терміни встановлення системи не є вдалими, оскільки Україна вже перебуває в стані війни.

«Ми говоримо про це публічно вже пів року. Це не те, про що ми говоримо таємно. Нам пообіцяли, що ми її отримаємо, але ми досі її не отримали», — додав посол.

Він пояснив, що початкове розгортання буде пілотним і в кращому випадку охопить одне місто, наприклад Київ. Водночас Ізраїль також надасть Україні $200 млн кредитних гарантій на будівництво медичних та інших цивільних обʼєктів.