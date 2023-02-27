Греція укріплює свої кордони, щоб запобігти проникненню біженців через землетрус у Туреччині

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Греція посилює охорону сухопутного та морського кордону з Туреччиною на тлі очікувань прибуття нової хвилі біженців через землетруси, які зачепили Туреччину та Сирію.

Про це пише The Guardian.

Сотні додаткових прикордонників розпочали патрулювання греко-турецького сухопутного кордону, оскільки були посилені заходи на випадок непередбачених обставин.

Міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі наголосив, що Туреччині та Сирії потрібно відправити екстрену допомогу до того, як хвиля мігрантів рушить у бік Європи. Очікується, що частина людей, які лишилися без даху над головою через землетрус, уже весною вирушать до Європи.