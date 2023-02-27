ЦРУ: Росія допомагає Ірану з ракетною програмою в обмін на поставки зброї

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Директор ЦРУ Вільям Бернс розповів, що росіяни допомагають Ірану розвивати ракетну програму. В обмін на це іранці передають росії зброю, яку вона використовує на війні проти України.

Про це пише CNN.

За його словами, альянс між росією та Іраном швидко розвивається і вже стає «тривожним».

Бернс сказав, що ЦРУ також бачить ознаки того, що росія пропонує допомогти іранцям у їхній ракетній програмі, і принаймні враховує можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу.

Також він описав свої перемовини з очільником Служби зовнішньої розвідки рф Сергієм Наришкіним. За його словами, дискусія була «досить гнітючою».