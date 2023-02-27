Херсонська ТЕЦ відновила роботу, будинки почали підключати до опалення
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- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Херсонська теплоелектроцентраль відновила роботу, будинки почали підключати до тепломережі.
Про це 27 лютого повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
З технічних причин, а саме через те, що з опалювальних систем багатьох будинків зливали воду, щоб не допустити пошкодження труб у морози, підключення триватиме цілий день.
24 лютого через російський обстріл було пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення майже 600 будинків — це понад 40 тисяч людей.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада 2022 року. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Відтоді росіяни майже щодня обстрілюють Херсон і навколишні населені пункти.