Запуск місії SpaceX Crew-6 з російським космонавтом скасували в останні хвилини

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Запуск місії NASA та SpaceX Crew-6 скасували в останні хвилини через проблеми з наземними системами. Місія повинна була відправити на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів — командира корабля Стівена Бовена та пілота Вуді Хобурга із NASA, астронавта із ОАЕ Султана Аль-Нейаді, а також російського космонавта Андрія Федяєва.

Наземні космічні системи складаються з кількох основних компонентів, які включають у себе наземні станції, центри керування польотами, наземні мережі, віддалену інфраструктуру та стартові комплекси.

У SpaceX повідомили, що проблеми сталися у системі подачі палива у двигуни (TEA-TEB). Місію відклали на невизначений час.