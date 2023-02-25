У Литві зібрали €14 мільйонів на радари для України

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Сироткіна Анастасія / УНІАН

У Литві завершили кампанію зі збору коштів на радіолокаційні станції для України. Жителі країни перерахували €14 мільйонів, на які можна придбати 14 радарів.

Про це пише LRT.

Акція почалася на початку лютого, її ініціював журналіст Андрюс Тапінас. Фінальним днем обрали річницю повномасштабного вторгнення — це мало стимулювати внески. Про акцію постійно нагадували в рамках інформаційного марафону. Деякі компанії зголосилися помножувати внески благодійників. За останній вечір вдалося зібрати кілька мільйонів — ще пообіді на рахунках кампанії було €10 мільйонів.

До марафону долучилися з особистою присутністю ключові топпосадовці Литви, зокрема президент Гітанас Науседа та премʼєр-міністр Інгрід Шимоніте. Із дистанційним зверненням з подякою литовцям виступили президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.