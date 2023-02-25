У Литві зібрали €14 мільйонів на радари для України
- Автор:
- Олег Панфілович
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Сироткіна Анастасія / УНІАН
У Литві завершили кампанію зі збору коштів на радіолокаційні станції для України. Жителі країни перерахували €14 мільйонів, на які можна придбати 14 радарів.
Про це пише LRT.
Акція почалася на початку лютого, її ініціював журналіст Андрюс Тапінас. Фінальним днем обрали річницю повномасштабного вторгнення — це мало стимулювати внески. Про акцію постійно нагадували в рамках інформаційного марафону. Деякі компанії зголосилися помножувати внески благодійників. За останній вечір вдалося зібрати кілька мільйонів — ще пообіді на рахунках кампанії було €10 мільйонів.
До марафону долучилися з особистою присутністю ключові топпосадовці Литви, зокрема президент Гітанас Науседа та премʼєр-міністр Інгрід Шимоніте. Із дистанційним зверненням з подякою литовцям виступили президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
- Литовський журналіст Андрюс Тапінас за останній рік проводив кілька зборів у Литві на зброю для України. Зокрема, литовці збирали гроші на безпілотник Bayraktar, на протидронові рушниці, на дрони-камікадзе Warmate, а також на морські дрони.