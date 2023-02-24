Німеччина передасть Україні ще чотири танки Leopard

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Німеччина передасть Україні на чотири танки Leopard 2 більше, ніж анонсувала раніше.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Очільник відомства Борис Пісторіус повідомив, що кількість танків моделі А6 збільшать з 14 до 18. Їх візьмуть із запасів Збройних сил Німеччини (Бундесверу). Міністр оборони підкреслив, що разом з танками зі Швеції та Португалії така кількість дозволить сформувати танковий батальйон.