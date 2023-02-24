Німеччина передасть Україні ще чотири танки Leopard
- Автор:
- Олег Панфілович
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Німеччина передасть Україні на чотири танки Leopard 2 більше, ніж анонсувала раніше.
Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.
Очільник відомства Борис Пісторіус повідомив, що кількість танків моделі А6 збільшать з 14 до 18. Їх візьмуть із запасів Збройних сил Німеччини (Бундесверу). Міністр оборони підкреслив, що разом з танками зі Швеції та Португалії така кількість дозволить сформувати танковий батальйон.
- Після згоди Німеччини як країни-виробника в січні стало відомо, що країни Європи готуються передати Україні 80 танків Leopard 2. Цього вистачить, щоб сформувати два танкові батальйони. Перші такі танки прибули в Україну з Польщі 24 лютого.
- Швеція офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2 і систем протиповітряної оборони.