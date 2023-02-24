Швеція оголосила про передачу Україні танків Leopard і систем ППО

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Швеція офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2 і систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє видання SVT.

Премʼєр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон представили новий пакет військової підтримки Україні в пʼятницю, 24 лютого. До нього увійдуть 10 танків Stridsvagn 122, які є ліцензійною копією німецьких Leopard 2А5.

Швеція у координації зі своїми партнерами поставить комплекси для протиповітряної оборони МІМ-23 Hawk і німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

«Україні потрібна система протиповітряної оборони, для України вкрай важливо, щоб росія не отримала панування в повітрі над нею. Це ми повинні забезпечити в довгостроковій перспективі», — заявив міністр оборони Йонсон.