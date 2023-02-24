Рада позбавила мандатів ще трьох народних депутатів. У парламенті зосталося 405 обранців
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Олександр Корнієнко / Facebook
Народні депутати Наталія Королевська та Юрій Солод, які є подружжям і були обрані до парламенту від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», а також їхній колега Олег Волошин втратили депутатський мандат.
Парламент достроково припинив їхні повноваження:
- № 9039 — Юрія Солода (325);
- № 9040 — Наталії Королевської (332);
- № 9057 — Олега Волошина (330).
Відтак у Раді залишилося 405 нардепів, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
- 10 лютого Олегу Волошину повідомили про підозру за фактами вчинення державної зради та завдавання умисного легкого тілесного ушкодження активісту.
- 15 лютого відповідні заяви також подали народні депутати від забороненої ОПзЖ Наталія Королевська та Юрій Солод.