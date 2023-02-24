Новини

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди. Що до нього увійде?

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Wikimedia Commons

Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $2 мільярди.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Пакет безпекової підтримки включатиме:

Допомогу виділять за програмою USAI, в рамках якої озброєння закуповується у виробників, а не береться із запасів Міноборони США.