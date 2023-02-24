Росія наступає на Бахмут, Лиман, Авдіївку та Купʼянськ. ЗСУ відбили близько 100 атак
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Російські окупанти наступають у районі Бахмуту, Лиману, Авдіївки та Купʼянська. За минулу добу Збройні сили України відбили близько 100 атак ворога.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Основні зусилля росіян зосереджені на наступі у напрямку Купʼянська, Лиману, Бахмуту, Авдіївки та Шахтарська. Загальні бойові втрати противника такі:
Противник завдав 10 ракетних та 31 авіаційного удару, було зафіксовано понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Ракетні війська та артилерія вразили три райони скупчення піхоти росіян, склад боєприпасів, склад пального та один важливий обʼєкт.
- За рік росія випустила по Україні майже пʼять тисяч ракет. Також окупанти майже 1,1 тисячі разів атакували безпілотниками та завдали майже 3,5 тисячі авіаційних ударів.