Репера R. Kelly засудили до 20 років увʼязнення за дитячу порнографію. Він уже сидить за ґратами за сексуальні злочини та торгівлю людьми
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Американського репера R. Kelly засудили до 20 років увʼязнення у справі про дитячу порнографію. У 2021 році федеральний суд Нью-Йорка відправив його за ґрати на 30 років за рекет і торгівлю людьми.
Про це пише CNN.
Прокуратура пропонувала для 56-річного репера 25 років увʼязнення після завершення 30-річного терміну. Захист заявив, що Келлі вже відбуває «де-факто довічне увʼязнення», і попросив можливість відбути будь-який вирок одночасно із 30-річним увʼязненням.
«Малоімовірно, що Келлі переживе свій 30-річний термін увʼязнення, немає жодних підстав вважати, що він знову вчинить злочин у 80 років», — зазначили адвокати.
Окружний суддя Гаррі Д. Лейненвебер вирішив, що 19 із 20 років увʼязнення Келлі відсидить одночасно з попереднім вироком, а один рік — після завершення 30-річного терміну.
- У 2019 Роберт Келлі (R. Kelly) проходив у справі про підкуп державного службовця в 1994 році, щоб отримати фальшиві документи для своєї неповнолітньої нареченої. Також його звинуватили в 10 випадках сексуального насильства і заарештовували у справі про дитячу порнографію.
- Після цього музикант отримав девʼять звинувачень, зокрема у сексуальній експлуатації неповнолітньої особи, вимаганні, викраденні людей, хабарництві і торгівлі людьми для сексуальної експлуатації. У жовтні 2021 року YouTube видалив канали R. Kelly.