Іспанія розглядає можливість надати Україні до 10 танків Leopard

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Іспанія раніше оголосила, що передасть ЗСУ шість танків Leopard, але тепер країна розглядає можливість надати ще чотири.

Про це заявив іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес, який перебуває з візитом у Києві.

«Іспанія надасть шість танків Leopard 2А4. У найближчі тижні ми побачимо, чи зможемо підняти цю цифру до 10», — сказав він на брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

Щодо захисту українського неба, то, як зазначив Санчес, Іспанія має «вивчити це питання й обговорити із союзниками».