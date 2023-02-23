Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік скасувати мита для українських товарів

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Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити дію автономних торгових заходів для України ще на один рік. Вони передбачають скасування мит для українських товарів.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

«Головною метою заходів є підтримка України, але ці заходи також враховують проблеми промисловості ЄС. З цією метою та враховуючи значне збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС у 2022 році, оновлені заходи містять прискорений захисний механізм для захисту ринку ЄС в разі необхідності», — зазначили там.

У Єврокомісії наголошують, що таким чином підтримують Україну та допомагають її економіці під час війни проти росії.

Тепер цю пропозицію повинні схвалити у Раді ЄС та Європейському парламенті.