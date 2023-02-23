Spotify запускає функцію DJ. Штучний інтелект розповідатиме слухачам про композиції й виконавців
- Автор:
- Анна Холоднова
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Charles Deluvio / Unsplash
Музична платформа Spotify запускає функцію DJ — персоналізований гід зі штучним інтелектом, який аналізуватиме музичний смак користувача та розповідатиме про композиції й виконавців.
Він пропонуватиме нову музику, а також допоможе згадати пісні, які вже давно не відтворювалися. Персональний DJ постійно оновлюватиме плейлисти на основі відгуків слухача.
Щоб створити DJ, у Spotify поєднали технологію персоналізації, голосу АІ і генеративного АІ з використанням технології OpenAI. Програма говоритиме голосом керівника культурного партнерства Spotify Ксавʼєра «Ікс» Джернігана, який раніше вів подкаст ранкового шоу Spotify The Get Up. Ось як він виглядатиме на екрані:
Наразі нова функція доступна англійською мовою для користувачів Spotify Premium у США та Канаді.
- Spotify також дозволив користувачам створити «музичну капсулу» і надіслати її собі через рік.