Голова Харківської ОВА: В області окупованими лишаються 29 населених пунктів, звʼязку з ними немає

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в області окупованими залишаються 29 населених пунктів. Звʼязку з ними немає.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«У нас тимчасово окупованими залишаються 29 населених пунктів, жодного звʼязку з ними немає», — зазначив він.

За його словами, із цими територіями немає жодного сполучення. Він зазначив, що людей там залишилося мало, але вони є.

«Ми не можемо довезти туди гуманітарну допомогу. Люди майже рік уже без електроенергії», — пояснив Синєгубов.