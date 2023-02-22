Південна Корея побила власний рекорд найнижчого рівня народжуваності у світі

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У Південній Кореї знову знизився коефіцієнт народжуваності — і без того найнижчий у світі.

Про це повідомляє CNN.

Коефіцієнт народжуваності, або середня кількість дітей, які очікуються на одну жінку, впав до 0,78 у 2022 році — проти 0,81 в попередньому році. Для підтримки стабільного населення за відсутності міграції країнам необхідний коефіцієнт народжуваності 2,1.

Рівень народжуваності в Південній Кореї знижується з 2015 року, у 2020 році вперше у країні було більше смертей, аніж народжень, і ця тенденція зберігається досі. У 2022 році у країні зареєстрували майже 249 тисяч народжень та 372 800 смертей.

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Крім цього, корейські жінки народжують дітей у пізнішому віці. Середній вік народження дітей у Південній Кореї у 2022 році становив 33,5 року. Експерти кажуть, що серед причин цих демографічних зрушень у регіоні — вимоглива культура праці, зростання вартості життя, зміна ставлення до шлюбу та ґендерної рівності, а також зростаюче розчарування серед молоді.

Однак, попри чинні економічні фактори, вкидання грошей у проблему виявилося неефективним. У вересні 2022 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль визнав, що за останні 16 років на збільшення чисельності населення витратили понад $200 мільярдів.

Уряд Південної Кореї представив різні ініціативи: продовження оплачуваної відпустки з догляду за дитиною, пропозиція грошових «дитячих ваучерів» новим батькам і соціальні кампанії, що спонукають чоловіків робити свій внесок у догляд за дітьми та роботу по дому. Але експерти та місцеві жителі кажуть, що протягом усього життя дитини потрібна додаткова підтримка, і зазначають зміни в деяких соціальних проблемах, що глибоко укорінилися. Наприклад, південнокорейське суспільство, як і раніше, не схвалює батьків-одинаків, а екстракорпоральне запліднення недоступне для самотніх жінок.

Аналогічний демографічний спад спостерігається також у деяких інших азіатських країнах, зокрема в Японії та Китаї. Це викликає побоювання, що для підтримки похилого населення бракуватиме людей працездатного віку.