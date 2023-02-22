Нардеп від ОПзЖ Олег Волошин подав заяву про складання мандата

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Sophia Sereda / Facebook

Нардеп України Олег Волошин від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» подав заяву про складання депутатських повноважень.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук упевнений, що із розглядом заяви парламент не затягуватиме.

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