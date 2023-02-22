Росіяни випустили по Харкову чотири ракети — поранення дістали двоє людей

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У Харкові внаслідок ракетних ударів поранень зазнали двоє людей. Вранці ворог завдав ракетних ударів по обʼєктах промислової інфраструктури в Київському районі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, удари завдані ракетами ЗРК С-300. Двоє чоловіків 46 та 57 років отримали поранення.

На місці працюють підрозділи ДСНС та медики. Роботи з ліквідації наслідків ударів тривають.