Очільник ГУР: Вирішальні бої будуть у середині та наприкінці весни

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Reuters / «Бабель»

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що вирішальні бої цієї війни припадуть на середину-кінець весни.

Про це він розповів в інтервʼю Forbes Україна.

За його словами, доля війни вирішиться до кінця весни. Він не вважає ці слова «прогнозом», а називає їх «висновками».

«Я не є прогнозистом і ніколи ним не був. Ми робимо висновки, а не прогнози, це різні речі», — зазначив розвідник.

Буданов сказав, що якщо накласти футбольну аналогію на рік великої війни, зараз йде 70-а хвилина матчу з рахунком 1:1.