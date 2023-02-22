CNN: Під час візиту Байдена до Києва росія невдало випробувала балістичну ракету «Сармат»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Під час візиту до Києва президента США Джо Байдена росіяни невдало випробували міжконтинентальну балістичну ракету «Сармат».
Про це пише CNN.
За словами одного американського чиновника, росія заздалегідь повідомила Сполучені Штати про запуск. Інший чиновник сказав, що випробування не становили небезпеки для Сполучених Штатів і що США не розглядають випробування як ескалацію. При цьому саме випробування ракети, здатної нести кілька ядерних боєголовок, виявилися невдалими, заявили офіційні особи. Якби пуск був вдалим, то, на думку американців, володимир путін згадав би про це у зверненні до Федеральних зборів.
Ракета «Сармат», за твердженням росіян, має максимальну дальність у 18 тис. км і здатна нести до 10 боєголовок загальною потужністю 8 мегатонн.
- 21 лютого 2023 року президент росії володимир путін оголосив, що рф призупиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Путін підкреслив, що йдеться саме про призупинення, а не про повний вихід із договору. Причина — інші ядерні держави Заходу продовжують розвивати свої ядерні озброєння та наполягають на доступі до російських ядерних обʼєктів. Крім цього, він заявив, що США нібито продовжують розробляти нову ядерну зброю та готуються до випробувань.
- Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання Договору про СНО, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Улітку 2022 року російська сторона не допустила американську делегацію до своїх ядерних ракет.