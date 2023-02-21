Італія надасть Україні ЗРК SAMP-T та комплекси Skyguard і Spike
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Окрім зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, Італія також надасть Україні системи протиповітряної оборони Skyguard і Spike.
Про це заявила премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні на пресконференції в Києві, пише Укрінформ.
«ЗРК SAMP-T — це дуже важливо, але в новому пакеті допомоги є також інші системи ППО — Skyguard і Spike. На сьогодні стратегічною метою є захист критичної інфраструктури», — зазначила Мелоні.
Крім того, Італія передала генератори для цивільних і допоможе Україні розміновувати територію.
- На засіданні «Рамштайну» 14 лютого США, Німеччина та Нідерланди оголосили, що нададуть системи Patriot, а Франція та Італія — SAMP/T.
- Тим часом українські військові, які першими почнуть освоювати франко-італійські комплекси ППО SAMP-T, уже поїхали за кордон на навчання.