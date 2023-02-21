Україна відреагувала на рішення росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Україна назвала черговим провокаційним кроком рішення росії про призупинення участі в Договорі про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь.
Позицію оприлюднило Міністерство закордонних справ.
Україна наголошує, що росія продовжує свідомо руйнувати існуючу архітектуру ядерного роззброєння.
«Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, росія кидає черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки. Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу», — заявило МЗС.
Україна закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку росії, вжити термінових спільних заходів, щоб запобігти та протидіяти будь-яким формам ядерного шантажу.
Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один з основних договорів між США та СРСР, а потім росією, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн. Штати та росія підписали його у 2010 році, він чинний до 2026 року. Угода передбачає, що росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників. Контролювати це мають двосторонні інспеції: тобто представники росії та США мають право побувати на ядерних обʼєктах одне одного та особисто перевірити, чи справді кожна країна скорочує своє ядерне озброєння.
- 21 лютого 2023 року президент росії володимир путін оголосив, що рф призупиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Путін підкреслив, що йдеться саме про призупинення, а не про повний вихід із договору. Причина — інші ядерні держави Заходу продовжують розвивати свої ядерні озброєння та наполягають на доступі до російських ядерних обʼєктів. Крім цього, він заявив, що США нібито продовжують розробляти нову ядерну зброю та готуються до випробувань.
- Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання Договору про СНО, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Улітку 2022 року російська сторона не допустила американську делегацію до своїх ядерних ракет.